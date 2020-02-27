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Доля сторонников продажи земли упала до 15%

Новости » Экономика     27.02.2020 - 15:33
Доля сторонников продажи земли упала до 15%
Фото: поле (pixabay.com)

Еще в ноябре открытие рынка земли поддерживали более 20% граждан

Если бы референдум о продаже земли сельскохозяйственного назначения проходил в ближайшее воскресенье, 15% украинцев проголосовали бы "за" рынок земли, 62% - "против", еще 18% не принимали бы участия в голосовании. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, в течение периода ноябрь 2019 - февраль 2020 года, доля сторонников продажи земли снижалась: 22% в ноябре, 19% - в декабре, 15% - в феврале.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 21 по 25 февраля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним, по данным опроса КМИС, принятие Верховной радой закона о рынке земли в первом чтении поддержали 29% украинцев, не поддержали вдвое больше респондентов - 64%.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября 2019 года, в случае проведения референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).

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