Частка місцевих бюджетів перевищила 50% в зведеному бюджеті, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (www.president.gov.ua)

Місцеві бюджети за чотири роки реформи зросли у 3,4 рази

Частка місцевих бюджетів у 2018 році досягла 52% в зведеному бюджеті України. Про це сказав Президент Петро Порошенко сьогодні під час Форуму місцевого самоврядування, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Президент зазначив, що частка місцевих бюджетів вперше нарешті перевищила той показник, "про який ми свого часу мріяли".

"Це дуже символічна і дуже принципова цифра. Це означає, що наша програма децентралізації, яка була обіцяна мною ще під час президентської кампанії, яка була повністю реалізована українським урядом", - сказав Порошенко.

Президент також підкреслив важливість надання Міністерством фінансів відкритого публічного доступу до місцевих бюджетів.

"Тепер громада зможе побачити та належно оцінити і заробітні плати керівників, і суми на депозитах. Це яскрава відповідь на твердження окремих голів про те, що грошей немає на дитячий садок, ремонт доріг чи інші потреби громади", - сказав Порошенко та наголосив, що ця відкритість дасть можливість жорстко вимагати змін у житті міст і сіл, наполягати на використанні коштів для вирішення найгостріших проблем.

Глава держави також зазначив, що обсяг державної підтримки на розвиток громад та розбудову інфраструктури місцевих громад вже збільшився у порівнянні з 2014 роком у 39 разів.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила закон про держаний бюджет на 2019 рік та пов'язані з ним зміни до Податкового кодексу в ніч на 23 листопада. У порівнянні з першим читанням доходи та видатки бюджету зросли на 17,7 млрд грн. Збільшення, зокрема, відбудеться завдяки підвищенню цін на газ для населення, що дасть бюджету близько 9 млрд грн.

У проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав до парламенту на розгляд у другому читанні, передбачено збільшення видатків на Кабінет міністрів та Верховну раду. Видатки на Раду збільшили на 300 млн грн, на уряд - на 400 млн грн, на президента залишили без змін.