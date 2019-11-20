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Доля Евросоюза в общем объеме торговли Украины достигла 42%

Новости » Экономика     20.11.2019 - 12:54
Доля Евросоюза в общем объеме торговли Украины достигла 42%
Фото: Матти Маасикас (wikimedia.org)

Доля Евросоюза продолжает расти

Доля Европейского союза в общем объеме торговли Украины достигла 42%. Об этом на заседании правительства заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, углубленная и всеобъемлющая Зона свободной торговли, которая является частью Соглашения об ассоциации с ЕС, уже помогла экономике Украины переориентироваться с востока на запад.

"Сегодня доля Европейского союза в общем объеме торговли Украины составляет 42%, и эта доля продолжает расти", - заявил Маасикас.

Напомним, ранее сообщалось, что так называемый "таможенный безвиз" Украины с ЕС может заработать в 2021 году. По словам торгового представителя Украины Тараса Качки, уже принято соответствующее законодательство, над внедрением которого стороны будут совместно работать в течение 12 месяцев.

Ранее также стало известно, что Украина инициирует изменения в Соглашении об ассоциации с ЕС. В частности, Киев предложит подписать новое дополнение к соглашению в сфере юстиции. В нем речь пойдет о защите персональных данных, пересечении границы и борьбе с коррупцией, что должно упростить выход украинских производителей на рынок ЕС.

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