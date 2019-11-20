Частка Євросоюзу в загальному обсязі торгівлі України досягла 42%

Фото: Матті Маасікас (wikimedia.org)

Частка Євросоюзу продовжує зростати

Частка Європейського союзу у загальному обсязі торгівлі України досягла 42%. Про це на засіданні уряду заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, поглиблена і всеосяжна Зона вільної торгівлі, яка є частиною Угоди про асоціацію з ЄС, вже допомогла економіці України переорієнтуватися зі сходу на захід.

"Сьогодні частка Європейського союзу у загальному обсязі торгівлі України становить 42%, і ця частка продовжує зростати", - заявив Маасікас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що так званий "митний безвіз" України з ЄС може запрацювати в 2021 році. За словами торгового представника України Тараса Качки, вже прийнято відповідне законодавство, над впровадженням якого сторони будуть спільно працювати протягом 12 місяців.

Раніше також стало відомо, що Україна ініціює зміни до Угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема, Київ запропонує підписати новий додаток до угоди у сфері юстиції. У ньому мова піде про захист персональних даних, перетин кордону та боротьбу з корупцією, що має спростити вихід українських виробників на ринок ЄС.