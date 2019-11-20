ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Частка Євросоюзу в загальному обсязі торгівлі України досягла 42%

Новини » Економіка     20.11.2019 - 12:54
Частка Євросоюзу в загальному обсязі торгівлі України досягла 42%
Фото: Матті Маасікас (wikimedia.org)

Частка Євросоюзу продовжує зростати

Частка Європейського союзу у загальному обсязі торгівлі України досягла 42%. Про це на засіданні уряду заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, поглиблена і всеосяжна Зона вільної торгівлі, яка є частиною Угоди про асоціацію з ЄС, вже допомогла економіці України переорієнтуватися зі сходу на захід.

"Сьогодні частка Європейського союзу у загальному обсязі торгівлі України становить 42%, і ця частка продовжує зростати", - заявив Маасікас.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що так званий "митний безвіз" України з ЄС може запрацювати в 2021 році. За словами торгового представника України Тараса Качки, вже прийнято відповідне законодавство, над впровадженням якого сторони будуть спільно працювати протягом 12 місяців.

Раніше також стало відомо, що Україна ініціює зміни до Угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема, Київ запропонує підписати новий додаток до угоди у сфері юстиції. У ньому мова піде про захист персональних даних, перетин кордону та боротьбу з корупцією, що має спростити вихід українських виробників на ринок ЄС.

Кабмін розкрив дані системи моніторингу Угоди про асоціацію з ЄС
Новини України ЕвросоюзУкраїнаторговля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся