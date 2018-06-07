Нацбанк у 2017 скоротив свій прибуток на 9,1%

Чисті доходи регулятора скоротилися на 11,4%

Національний банк України отримав 62,291 млрд гривень прибутку за 2017 рік, що на 9,1% менше, ніж роком раніше. Про це свідчать дані річного звіту регулятора за 2016 рік.

Згідно з документом, чистий дохід НБУ за минулий рік склав 65,913 млрд гривень, скоротившись за рік на 8,519 млрд гривень. Дохід від зміни валютних курсів зменшився в 1,6 рази і склав 14,3 млрд гривень.

Падіння зазначених доходів, Нацбанк пояснює, пов'язане, зокрема, з уповільненням падіння курсу гривні до іноземних валют.

В результаті вивільнення резервів під знецінення кредитів, виданих банкам , сума чистих процентних доходів (з урахуванням вивільнення резервів під знецінення) склала в 2017 році 45,2 млрд гривень, що на 5% нижше, ніж в 2016 році.

Сума процентних витрат скоротилася на 12,8% і склала в 2017 році 11,6 млрд гривень, в першу чергу, за рахунок скорочення витрат за депозитними сертифікатами Національного банку, які розміщувалися протягом року (розміщення також скоротилося), і збільшення зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом, за якими сплачуються відсотки.

Що стосується активів НБУ, то структура активів за останні п'ять років змінювалася в частині зростання портфеля цінних паперів України, який представлений переважно державними облігаціями, а також нарощуванням міжнародних резервів.

В частині зобов'язань Національного банку спостерігається їх традиційна диверсифікація з присутністю основного, специфічного для центрального банку як емісійного центру країни виду зобов'язань - банкноти і монети в обігу. У той же час, частка цієї статті за останні роки істотно зменшилася і в 2015 - 2016 роках становила менше половини валюти балансу.

В останні роки спостерігається значне нарощування зовнішніх запозичень, у першу чергу, зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. Помітну частину зобов'язань Національного банку складають зобов'язання щодо перерахування частини прибутку в державний бюджет.

Нагадаємо, раніше Рада Національного банку України (НБУ) погодив розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу за 2018, який планується перерахувати до держбюджету України на 2019 рік, а саме 34,9 млрд гривень.