Доллары есть? В НБУ сделали важное заявление о покупке валюты

По обмену долларов США участие приняли 11 из 14 системно важных банков, финансовыми учреждениями была востребована вся сумма. По обмену евро участие приняли 7 банков из 14 системно важных, в результате они обменяли 72 млн евро.

Следовательно, в ближайшие дни банки пополнят кассы дополнительной наличной валютой, чтобы удовлетворить спрос своих клиентов.

Напомним, что соответствующие операции позволят решить проблему с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков, связанной с определенными логистическими сложностями при поставке наличной валюты из-за рубежа в условиях полномасштабной войны.

Меньший спрос банков на наличные евро по сравнению с предложенным Национальным банком объемом уже свидетельствует о постепенном решении такой проблемы. Национальный банк также предоставил рекомендации украинским банкам увеличить объемы ввоза наличной валюты. Это минимизирует риски возникновения схожих ситуаций в будущем.

В НБУ также отметили, что подкрепление Нацбанком касс банков наличной валютой никак не влияет на международные резервы Украины.