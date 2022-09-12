Долари є? У НБУ зробили важливу заяву про купівлю валюти

За обміном доларів США участь взяли 11 з 14 системно важливих банків, фінансовими установами була потрібна вся сума. За обміном євро участь взяли 7 банків з 14 системно важливих, в результаті вони обміняли 72 млн євро.

Отже, найближчими днями банки поповнять каси додатковою готівковою валютою, щоб задовольнити попит своїх клієнтів.

Нагадаємо, що відповідні операції дозволять вирішити проблему з тимчасовою нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, пов'язаної з певними логістичними складнощами при постачанні готівкової валюти з-за кордону в умовах повномасштабної війни.

Менший попит банків на готівкові євро в порівнянні із запропонованим Національним банком обсягом вже свідчить про поступове вирішення такої проблеми. Національний банк також надав рекомендації українським банкам збільшити обсяги ввезення готівкової валюти. Це мінімізує ризики виникнення схожих ситуацій в майбутньому.

У НБУ також зазначили, що підкріплення Нацбанком кас банків готівковою валютою ніяк не впливає на міжнародні резерви України.