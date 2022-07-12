UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доллар стремительно дорожает: сколько стоит валюта в Украине 12 июля

Фото: курс доллара вырос на 55 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 55 копеек до 37,10 гривен за доллар. Курс евро вырос на 45 копеек до 37,55 гривен за евро, курс злотого вырос на 5 копеек до 7,85 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Таким образом, с конца прошлой недели доллар подорожал на 1,5 гривны.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 35,90 грн (35,40 - 11 июля)
  • продажа - 37,10 грн (36,55 - 11 июля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,10 грн (35,85 - 11 июля),
  • продажа - 37,55 грн (37,10 - 11 июля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,60 грн (7,60 - 11 июля),
  • продажа - 7,85 грн (7,80 - 11 июля) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 12 июля составляет 29,5109 гривен за евро (-0,1901 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко рекомендовал отменить фиксацию курса гривны к доллару.

Напомним, по данным НБУ, эмиссия гривны давит на валютный рынок. Это усиливает риски для финансовой стабильности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс евро