Доллар стремительно дорожает: сколько стоит валюта в Украине 12 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 55 копеек до 37,10 гривен за доллар. Курс евро вырос на 45 копеек до 37,55 гривен за евро, курс злотого вырос на 5 копеек до 7,85 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
Таким образом, с конца прошлой недели доллар подорожал на 1,5 гривны.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 12 июля составляет 29,5109 гривен за евро (-0,1901 гривен).
Как сообщало РБК-Украина, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко рекомендовал отменить фиксацию курса гривны к доллару.
Напомним, по данным НБУ, эмиссия гривны давит на валютный рынок. Это усиливает риски для финансовой стабильности.
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