Долар стрімко дорожчає: скільки коштує валюта в Україні 12 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 55 копійок до 37,10 гривень за долар. Курс євро виріс на 45 копійок до 37,55 гривень за євро, курс злотого виріс на 5 копійок до 7,85 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Таким чином, з кінця минулого тижня долар подорожчав на 1,5 гривні.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого становить:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 12 липня становить 29,5109 гривень за євро (-0,1901 гривень).
Як повідомляло РБК-Україна, радник президента з економічних питань Олег Устенко рекомендував скасувати фіксацію курсу гривні до долара.
Нагадаємо, за даними НБУ, емісія гривні тисне на валютний ринок. Це посилює ризики для фінансової стабільності.
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