Доллар стабилизировался на межбанке, евро подешевел

Курс доллара на межбанковском рынке 6 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку - до 27,31 гривен, в продаже - до 27,29 гривен. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек - до 32,31 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги завершились в диапазоне: доллар 27,2900 - 27,3100 грн/доллар, евро 32,2867 - 33,3104 грн/евро, российский рубль 0,3703 - 0,3707 грн/рубль.
Напомним, 5 июля торги закрылись в диапазоне: доллар 27,3000 - 27,3200 грн/доллар, евро 32,3859 - 33,4097 грн/евро, российский рубль 0,3709 - 0,3716 грн/рубль.
Отметим, сегодня на открытии межбанка доллар опускался до 27,26 гривен и, несмотря на то, что он отыграл несколько копеек, не смог подняться выше вчерашних значений. На этом фоне НБУ на 7 июля 2021 года снизил официальный курс до 27,2497 гривен за доллар.