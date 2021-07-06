Долар стабілізувався на міжбанку, євро подешевшав

Курс долара на міжбанківському ринку 6 липня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку - до 27,31 гривень, у продажу - до 27,29 гривень. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок - до 32,31 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги завершилися в діапазоні: долар 27,2900 - 27,3100 грн/долар, євро 32,2867 - 33,3104 грн/євро, російський рубль 0,3703-0,3707 грн/рубль.
Нагадаємо, 5 липня торги закрилися в діапазоні: долар 27,3000 - 27,3200 грн/долар, євро 32,3859 - 33,4097 грн/євро, російський рубль 0,3709 - 0,3716 грн/рубль.
Зазначимо, сьогодні на відкритті міжбанку долар опускався до 27,26 гривень і, незважаючи на те, що він відіграв кілька копійок, не зміг піднятися вище вчорашніх значень. На цьому тлі НБУ на 7 липня 2021 року знизив офіційний курс до 27,2497 гривень за долар.