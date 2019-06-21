Доллар снижается, евро растет на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 21 июня 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 26,41 гривен за доллар, в покупке снизился на 6копеек до 26,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 29,89 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,00 - 26,30 (26,00 - 26,30 - 20 июня), продажи 26,30 - 26,65 (26,35 - 26,75 - 20 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,18 (26,24 - 20 июня), продажи - 26,41 (26,48 - 20 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,10 - 29,75 (29,00 - 29,60 - 20 июня), продажи 29,75 - 30,20 (29,60 - 30,00 - 20 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,42 (29,39 - 20 июня), продажи - 29,89 (29,86 - 20 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,05 (2,50 - 4,02 - 20 июня), продажи - 4,03 - 5,00 (4,03 - 5,00 - 20 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,83 (3,81 - 20 июня), продажи 4,17 (4,14 - 20 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,3800 - 26,4000 грн/доллар, евро 29,7279 - 29,7479 грн/евро, российский рубль 0,4159 - 0,4167 грн/рубль.