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Доллар резко ускорил падение на межбанке: просел уже на 20 копеек

Автор: РБК-Украина

Курс доллара на межбанковском валютном рынке 25 июня ускорил падение. На открытии курс доллара демонстрировал снижение, и по состоянию на сейчас упал в продаже до 27,35 гривен, что более чем на 20 копеек ниже по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

По состоянию на 14:30 за два с половиной часа до закрытия межбанка торги проходят на следующих отметках: доллар 27,3350 - 27,3550 грн/доллар, евро 32,6516 - 32,6728 грн/евро, российский рубль 0,3788 - 0,3794 грн/рубль.

Отметим, вчерашние торги закрылись в диапазоне: доллар 27,5300 - 27,5600 грн/доллар, евро 32,9011 - 32,9369 грн/евро, российский рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.

Напомним, согласно прогнозу аналитиков Альпари, под конец этой недели доллар на межбанке должен был торговаться на отметке около 27,3 гривен.

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