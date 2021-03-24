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Долар різко подорожчав: НБУ встановив курс на 25 березня

Новость на русском → Україна, Середа 24 березня 2021 16:04
Долар різко подорожчав: НБУ встановив курс на 25 березня Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 25 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,87 гривень за долар. Курс на 15 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 березня встановлено на такому рівні: 27,8706 гривень за 1 долар (+0,1411 грн). При цьому курс долара на 24 березня становить 27,7295 гривень за 1 долар.

Долар різко подорожчав: НБУ встановив курс на 25 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд.

Долар різко подорожчав: НБУ встановив курс на 25 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 24 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,85 гривень за долар, курс купівлі до 27,83 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 32,90 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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