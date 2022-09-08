Доллар резко подорожал: актуальные курсы валют в Украине на 8 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 40 копеек до 41,05 гривен за доллар. Курс евро вырос на 40 копеек до 40,80 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 8 сентября составляет 36,1371 гривен за евро (-0,1499 грн).
Напомним, Национальный банк 7 сентября провел первую операцию по обмену наличного доллара на безналичный. НБУ предложил 100 млн долларов наличными и фактически вся сумма была выбрана банками.
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