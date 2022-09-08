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Долар різко подорожчав: актуальні курси валют в Україні на 8 вересня

Фото: курс долара виріс на 40 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 вересня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 40 копійок до 41,05 гривень за долар. Курс євро зріс на 40 копійок до 40,80 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 40,00 грн (39,80- 7 вересня)
  • продаж - 41,05 грн (40,65 - 7 вересня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 39,55 грн (39,30 - 7 вересня),
  • продаж - 40,80 грн (40,40 - 7 вересня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,00 грн (8,00 - 7 вересня),
  • продаж - 8,55 грн (8,50 - 7 вересня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 8 вересня становить 36,1371 гривень за євро (-0,1499 грн).

Нагадаємо, Національний банк 7 вересня провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. НБУ запропонував 100 млн доларів готівкою і фактично вся сума була обрана банками.

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Курс долара