Долар різко подорожчав: актуальні курси валют в Україні на 8 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 вересня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 40 копійок до 41,05 гривень за долар. Курс євро зріс на 40 копійок до 40,80 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого становить:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 8 вересня становить 36,1371 гривень за євро (-0,1499 грн).
Нагадаємо, Національний банк 7 вересня провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. НБУ запропонував 100 млн доларів готівкою і фактично вся сума була обрана банками.
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