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Доллар растет в цене: актуальные курсы валют в Украине на 16 июня

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Украина, Четверг 16 июня 2022 13:19
Доллар растет в цене: актуальные курсы валют в Украине на 16 июня Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 июня 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 35,70 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 37,60 гривен за евро, курс злотого не изменился - 8,10 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 34,80 (34,70 - 15 июня),
  • продажа - 35,70 грн (35,65 - 15 июня) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 36,40 (36,30 - 15 июня),
  • продажа - 37,60 (37,50 - 15 июня) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 7,85 (7,85 -15 июня),
  • продажа - 8,10 грн (8,10 - 15 июня) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 16 июня составляет 30,5962 гривен за евро (+0,0292 гривен).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 15 июня 2022 года.

В НБУ ожидают, что решение по ставке снизит давление на курс гривны и даст больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные.

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