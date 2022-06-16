Долар зростає в ціні: актуальні курси валют в Україні на 16 червня
В обмінних пунктах України сьогодні, 16 червня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 35,70 гривень за долар. Курс євро зріс на 10 копійок до 37,60 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,10 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 34,80 (34,70 - 15 червня),
- продаж - 35,70 грн (35,65 - 15 червня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 36,40 (36,30 - 15 червня),
- продаж - 37,60 (37,50 - 15 червня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 7,85 (7,85 -15 червня),
- продаж - 8,10 грн (8,10 - 15 червня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 16 червня становить 30,5962 гривень за євро (+0,0292 гривень).
Нагадавши, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 15 червня 2022 року.
В НБУ очікують, що рішення по ставці знизить тиск на курс гривні і дасть більший стимул для споживачів вибирати інструменти заощадження в гривні, а не валютні.
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