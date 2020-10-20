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Доллар растет пятый день подряд: НБУ установил курс на 20 октября

Киев, Вторник 20 октября 2020 07:45
Доллар растет пятый день подряд: НБУ установил курс на 20 октября
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар продолжает расти после небольшого снижения

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,37 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 20 октября установлен на таком уровне: 28,3762 гривен за 1 доллар (+0,0113 грн). При этом курс доллара на 19 октября составляет 28,3649 гривен за 1 доллар.

Доллар растет пятый день подряд: НБУ установил курс на 20 октября

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне растет пятый день подряд после небольшого снижения.

Доллар растет пятый день подряд: НБУ установил курс на 20 октября

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,39 гривен за доллар, курс в покупке до 28,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,23 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 19 октября справочный курс на уровне 28,37 грн/доллар, повысив его по сравнению с 16 октября (28,36 грн/доллар).

Как сообщало РБК-Украина, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.

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