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Доллар растет к основным валютам на фоне напряженности между США и Китаем

Понедельник 10 августа 2020 15:48
Доллар растет к основным валютам на фоне напряженности между США и Китаем
Фото: доллар и евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Американская валюта восстанавливается после рекордного падения в июле

Доллар укрепился в понедельник, 10 августа, в том числе по отношению к евро и швейцарскому франку. Инвесторы сосредоточили внимание на фискальном стимулировании в Соединенных Штатах и напряженности между США и Китаем в преддверии ключевых торговых переговоров 15 августа.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс доллара к корзине из шести основных валют вырос на 1% до 93,532. Индекс доллара восстанавливается после того, когда в июле он потерял 4%. Доллар вырос в пятницу после того, как данные о занятости успокоили некоторые опасения по поводу рынка труда США.

После провала переговоров в Вашингтоне по поводу следующего раунда фискального стимулирования, президент США Дональд Трамп подписал в субботу указ, частично восстанавливающий повышенные выплаты по безработице для десятков миллионов безработных американцев.

"Немного стимулов просто лучше, чем вообще ничего", - сказала аналитик Commerzbank Ту Лан Нгуен.

Укрепление доллара в конце прошлой недели также было вызвано эскалацией напряженности в отношениях США и Китая, когда Вашингтон ввел санкции против высокопоставленных гонконгских и китайских чиновников.

В субботу высокопоставленные официальные лица США и Китая встретятся в режиме телеконференции, чтобы обсудить реализацию своего торгового соглашения по первой фазе и, возможно, обсудить взаимные претензии.

Евро упал на 0,2% по отношению к доллару до 1,17605 доллара.

Швейцарский франк упал по отношению к доллару на 0,4% до 0,9159.

Напомним, Morgan Stanley 7 августа заявил, что доллар находится на самом высоком уровне перепроданности более чем за 40 лет.

Отметим, доллар зафиксировал самое большое месячное падение за десятилетие против корзины шести валют в июле 2020 года.

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