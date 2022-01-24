Доллар растет на фоне угрозы вторжения РФ в Украину, криптовалюты падают, - Reuters

Американский доллар вырос до двухнедельного максимума на фоне угрозы вторжения России в Украину и ожидания более агрессивной политики Федеральной резервной системы США. В то же время криптовалюты падают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным агентства, мировые рынки не обращали внимания на скопление российских войск на границах Украины, но в последнее время напряженность несколько возросла, поскольку президент США Джо Байден рассматривает возможность увеличения военных активов в Восточной Европе и распорядился отозвать семьи американских дипломатов из Киева.

По словам стратега ING Bank Франческо Пезоле, рынки оценивают большую премию за риск в евро, поскольку растут опасения, что противостояние России с Западом может побудить ее сократить поставки энергоресурсов в Европу.

По состоянию на 24 января доллар по отношению к евро вырос на 0,4%, и теперь за него дают 0,9601 евро. Курс доллара по отношению к основным валютам вырос примерно на 1,5% с 14 января.

Кроме того, завтра начнется двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, на котором ожидается, что будет объявлено о повышении процентных ставок с марта. Эксперты ожидают повышение на 0,25% в марте и еще до 1,0% до конца года.

По мнению Пезоле, если не принимать во внимание ситуацию на Украине, восстановление доллара может застопориться.

Как отмечает Reuters, на этом фоне стоимость биктойна впервые с июля прошлого года упала ниже 34 000 долларов, а эфира, вторая по величине криптовалюта в мире, просела примерно до 2 244 долларов - это самый низкий уровень с июля.