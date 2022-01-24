Долар зростає на тлі загрози вторгнення РФ до України, криптовалюти падають, - Reuters
Американський долар виріс до двотижневого максимуму на тлі загрози вторгнення Росії до України і очікування більш агресивної політики Федеральної резервної системи США. У той же час криптовалюта падають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними агентства, світові ринки не звертали уваги на скупчення російських військ на кордонах України, але останнім часом напруженість дещо зросла, оскільки президент США Джо Байден розглядає можливість збільшення військових активів у Східній Європі і розпорядився відкликати сім'ї американських дипломатів з Києва.
За словами стратега ING Bank Франческо Пезоле, ринки оцінюють велику премію за ризик в євро, оскільки зростають побоювання, що протистояння Росії із Заходом може спонукати її скоротити поставки енергоресурсів до Європи.
Станом на 24 січня долар по відношенню до євро виріс на 0,4%, і тепер за нього дають 0,9601 євро. Курс долара по відношенню до основних валют виріс приблизно на 1,5% з 14 січня.
Крім того, завтра почнеться дводенне засідання Федеральної резервної системи США, на якому очікується, що буде оголошено про підвищення процентних ставок з березня. Експерти очікують підвищення на 0,25% в березні і ще до 1,0% до кінця року.
На думку Пезоле, якщо не брати до уваги ситуацію на Україні, відновлення долара може застопоритися.
Як зазначає Reuters, на цьому фоні вартість біктойна вперше з липня минулого року впала нижче 34 000 доларів, а ефіра, друга за величиною криптовалюта в світі, просіла приблизно до 2 244 доларів - це найнижчий рівень з липня.
Нагадаємо, сьогодні на тлі новин про можливі санкції проти Росії на російському ринку спостерігалося різке падіння фондових індексів і рубля. Зокрема, індекс РТС впав майже на 10%.
Раніше РБК-Україна публікувало прогноз курсу долара на кінець місяця.