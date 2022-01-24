Долар зростає на тлі загрози вторгнення РФ до України, криптовалюти падають, - Reuters

Американський долар виріс до двотижневого максимуму на тлі загрози вторгнення Росії до України і очікування більш агресивної політики Федеральної резервної системи США. У той же час криптовалюта падають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними агентства, світові ринки не звертали уваги на скупчення російських військ на кордонах України, але останнім часом напруженість дещо зросла, оскільки президент США Джо Байден розглядає можливість збільшення військових активів у Східній Європі і розпорядився відкликати сім'ї американських дипломатів з Києва.

За словами стратега ING Bank Франческо Пезоле, ринки оцінюють велику премію за ризик в євро, оскільки зростають побоювання, що протистояння Росії із Заходом може спонукати її скоротити поставки енергоресурсів до Європи.

Станом на 24 січня долар по відношенню до євро виріс на 0,4%, і тепер за нього дають 0,9601 євро. Курс долара по відношенню до основних валют виріс приблизно на 1,5% з 14 січня.

Крім того, завтра почнеться дводенне засідання Федеральної резервної системи США, на якому очікується, що буде оголошено про підвищення процентних ставок з березня. Експерти очікують підвищення на 0,25% в березні і ще до 1,0% до кінця року.

На думку Пезоле, якщо не брати до уваги ситуацію на Україні, відновлення долара може застопоритися.

Як зазначає Reuters, на цьому фоні вартість біктойна вперше з липня минулого року впала нижче 34 000 доларів, а ефіра, друга за величиною криптовалюта в світі, просіла приблизно до 2 244 доларів - це найнижчий рівень з липня.