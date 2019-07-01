Доллар растет, евро снижается на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 июля 2019 года, в 11:30 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 26,26 гривен за доллар, в покупке на 2 копейку до 26,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 29,84 гривен за евро.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,90 - 26,10 (25,90 - 26,10 - 27 июня), продажи 26,15 - 26,50 (26,15 - 26,50 - 27 июня) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,02 (26,00 - 27 июня), продажи - 26,26 (26,25 - 27 июня) грн за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,05 - 29,60 (29,10 - 29,60 - 27 июня), продажи 29,60 - 30,05 (29,60 - 30,15 - 27 июня) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,36 (29,38 - 27 июня), продажи - 29,84 (29,88 - 27 июня) грн за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,07 (2,50 - 4,07 - 27 июня), продажи - 4,08 - 5,00 (4,08 - 5,00 - 27 июня) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,85 (3,82 - 27 июня), продажи 4,16 (4,17 - 27 июня) грн за 10 рублей.

Напомним, на межбанке сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,2100 - 26,2400 грн/доллар, евро 29,6749 - 29,7089 грн/евро, российский рубль 0,4154 - 0,4163 грн/рубль.