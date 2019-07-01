Долар росте, євро знижується на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 1 липня 2019 року, об 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 26,26 гривень за долар, купівлі на 2 копійки до 26,02 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 29,84 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,90 - 26,10 (25,90 - 26,10 - 27 червня), продажу 26,15 - 26,50 (26,15 - 26,50 - 27 червня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,02 (26,00 - 27 червня), продажу - 26,26 (26,25 - 27 червня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,05 - 29,60 (29,10 - 29,60 - 27 червня), продажу 29,60 - 30,05 (29,60 - 30,15 - 27 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,36 (29,38 - 27 червня), продажу - 29,84 (29,88 - 27 червня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,07 (2,50 - 4,07 - 27 червня), продажу - 4,08 - 5,00 (4,08 - 5,00 - 27 червня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,85 (3,82 - 27 червня), продажу 4,16 (4,17 - 27 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,2100 - 26,2400 грн/долар, євро 29,6749 - 29,7089 грн/євро, російський рубль 0,4154 - 0,4163 грн/рубль.