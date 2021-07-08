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Доллар снова растет после двухдневного падения: курс на 8 июля

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Киев, Четверг 08 июля 2021 07:45
Доллар снова растет после двухдневного падения: курс на 8 июля Фото: курс доллара вырос почти до 27,3 гривен (freepik)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) на сегодня повысил официальный курс до отметки 27,29 гривен за доллар. Это почти на пять копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 июля установлен на таком уровне: 27,2993 гривен за 1 доллар (+0,0496). При этом курс доллара на 7 июля составлял: 27,2497 гривен за 1 доллар.

Доллар снова растет после двухдневного падения: курс на 8 июля

Фото: курс валют на 8 июля (скриншот сайта НБУ)

Таким образом, официальный курс перешел к росту после того, как снижался в течение двух дней подряд.

Доллар снова растет после двухдневного падения: курс на 8 июля

Фото: динамика курса доллара (скриншот сайта НБУ)

Межбанк

Вчера на межбанке доллар возобновил рост и в первой половине дня торговался на отметке 27,34 гривен в продаже и 27,32 гривен в покупке. Но на закрытии межбанка он перешел к снижению и завершил торги на уровне 27,27 гривен за доллар в продаже.

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