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Долар знову зростає після дводенного падіння: курс на 8 липня

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Київ, Четвер 08 липня 2021 07:45
Долар знову зростає після дводенного падіння: курс на 8 липня Фото: курс долара виріс майже до 27,3 гривень (freepik)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на сьогодні підвищив офіційний курс до позначки 27,29 гривень за долар. Це майже на п'ять копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 липня встановлено на такому рівні: 27,2993 гривень за 1 долар (+0,0496). При цьому курс долара на 7 липня становив: 27,2497 гривень за 1 долар.

Долар знову зростає після дводенного падіння: курс на 8 липня

Фото: курс валют на 8 липня (скріншот сайту НБУ)

Таким чином, офіційний курс перейшов до зростання після того, як знижувався протягом двох днів поспіль.

Долар знову зростає після дводенного падіння: курс на 8 липня

Фото: динаміка курсу долара (скріншот сайту НБУ)

Міжбанк

Вчора на міжбанку долар відновив зростання і в першій половині дня торгувався на позначці 27,34 гривень у продажу і 27,32 гривень в покупці. Але на закритті міжбанку він перейшов до зниження і завершив торги на рівні 27,27 гривень за долар у продажу.

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