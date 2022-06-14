Доллар продолжает дорожать: сколько стоит валюта 14 июня
В обменных пунктах Украины сегодня, 14 июня 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 15 копеек до 35,40 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 37,40 гривен за евро, курс злотого снизился на 10 копеек до 8,10 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
- покупка - 34,60 (34,50 - 13 июня),
- продажа - 35,55 грн (35,40 - 13 июня) за доллар.
Средний курс евро составляет:
- покупка - 36,15 (36,10 - 13 июня),
- продажа - 37,40 (37,35 - 13 июня) за евро.
Средний курс злотого составляет:
- покупка - 7,90 (8,00 -13 июня),
- продажа - 8,20 грн (8,10 - 13 июня) за злотый.
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 14 июня составляет 30,5626 гривен за евро (-0,3701 гривен).
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 13 июня 2022 года.
В НБУ ожидают, что решение по ставке снизит давление на курс гривны и даст больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.