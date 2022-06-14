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Долар продовжує дорожчати: скільки коштує валюта 14 червня

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Україна, Вівторок 14 червня 2022 11:57
Долар продовжує дорожчати: скільки коштує валюта 14 червня Фото: курс долара виріс на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 14 червня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 15 копійок до 35,40 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 37,40 гривень за євро, курс злотого знизився на 10 копійок до 8,10 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 34,60 (34,50 - 13 червня),
  • продаж - 35,55 грн (35,40 - 13 червня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 36,15 (36,10 - 13 червня),
  • продаж - 37,40 (37,35-13 червня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 7,90 (8,00 - 13 червня),
  • продаж - 8,20 грн (8,10 - 13 червня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 14 червня становить 30,5626 гривень за євро (-0,3701 гривень).

Долар продовжує дорожчати: скільки коштує валюта 14 червня

Нагадавши, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 13 червня 2022 року.

В НБУ очікують, що рішення по ставці знизить тиск на курс гривні і дасть більший стимул для споживачів вибирати інструменти заощадження в гривні, а не валютні.

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