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Доллар продолжает дорожать после повышения курса НБУ: сколько стоит валюта 25 июля

Новина українською →
Украина, Понедельник 25 июля 2022 11:56
Доллар продолжает дорожать после повышения курса НБУ: сколько стоит валюта 25 июля Фото: курс доллара вырос на 40 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 40 копеек до 39,25 гривен за доллар. Курс евро вырос на 60 копеек до 39,85 гривен за евро, курс злотого вырос на 15 копеек до 8,40 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Таким образом, после решения НБУ повысить курс официальный курс на 25% с 22 июля доллар подорожал примерно на 2,5 гривны.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 37,85 грн (37,40 - 22 июля)
  • продажа - 39,25 грн (38,85 - 22 июля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 38,25 грн (37,80 - 22 июля),
  • продажа - 39,85 грн (39,25 - 22 июля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (7,85 - 22 июля),
  • продажа - 8,40 грн (8,25 - 22 июля) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 25 июля составляет 37,2177 гривен за евро (-0,0512 гривен).

Доллар продолжает дорожать после повышения курса НБУ: сколько стоит валюта 25 июля

Напомним, НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне. НБУ с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар. Курс по-прежнему является фиксированным.

В то же время в НБУ заявили, что не видят никаких причин для паники в связи с повышением официального курса.

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