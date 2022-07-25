Доллар продолжает дорожать после повышения курса НБУ: сколько стоит валюта 25 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 40 копеек до 39,25 гривен за доллар. Курс евро вырос на 60 копеек до 39,85 гривен за евро, курс злотого вырос на 15 копеек до 8,40 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 25 июля составляет 37,2177 гривен за евро (-0,0512 гривен).

Таким образом, после решения НБУ повысить курс официальный курс на 25% с 22 июля доллар подорожал примерно на 2,5 гривны.

Напомним, НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне. НБУ с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар. Курс по-прежнему является фиксированным.

В то же время в НБУ заявили, что не видят никаких причин для паники в связи с повышением официального курса.

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