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Доллар продолжает дорожать: актуальные курсы валют в Украине на 23 августа

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Украина, Вторник 23 августа 2022 12:01
Доллар продолжает дорожать: актуальные курсы валют в Украине на 23 августа Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 августа 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 40,60 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 40,85 гривен за евро, курс злотого снизился на 15 копеек до 8,55 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,65 грн (39,70 - 19 августа)
  • продажа - 40,55 грн (40,55 - 19 августа) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,60 грн (39,80 - 19 августа),
  • продажа - 40,85 грн (40,90 - 19 августа) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,20 грн (8,25 - 19 августа),
  • продажа - 8,55 грн (8,70 - 19 августа) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 23 августа также составляет 36,5686 гривен за евро (-0,1755 гривен).

Таким образом, курс евро к доллару впервые с 2002 года упал до паритета (1:1).

Доллар продолжает дорожать: актуальные курсы валют в Украине на 23 августа

Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует дальнейшую девальвацию гривны к доллару. Падение валюты будет оказывать влияние на цены.

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