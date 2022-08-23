Долар продовжує дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 23 серпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 серпня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 40,60 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 40,85 гривень за євро, курс злотого знизився на 15 копійок до 8,55 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 39,65 грн (39,70 19 серпня)

продаж - 40,55 грн (40,55 - 19 серпня) за долар. Середній курс євро становить: купівля - 39,60 грн (39,80 - 19 серпня),

продаж - 40,85 грн (40,90 - 19 серпня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 8,20 грн (8,25-19 серпня),

продаж - 8,55 грн (8,70 - 19 серпня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 23 серпня також становить 36,5686 гривень за євро (-0,1755 гривень). Таким чином, курс євро до долара вперше з 2002 року впав до паритету (1:1). Нагадаємо, Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує подальшу девальвацію гривні до долара. Падіння валюти буде впливати на ціни.