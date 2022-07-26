UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доллар продолжает дорожать: актуальные курсы валют на 26 июля

Фото: курс доллара вырос на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 20 копеек до 39,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 35 копеек до 40,10 гривен за евро, курс злотого вырос на 30 копеек до 8,70 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

Таким образом, после решения НБУ повысить курс официальный курс на 25% с 21 июля доллар подорожал примерно на 2,5 гривны.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 38,25 грн (37,85 - 25 июля)
  • продажа - 39,45 грн (39,25 - 25 июля) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 38,70 грн (38,25 - 25 июля),
  • продажа - 40,10 грн (39,85 - 25 июля) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,10 грн (8,00 - 25 июля),
  • продажа - 8,70 грн (8,40 - 25 июля) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 26 июля составляет 37,4115 гривен за евро (+0,1938 гривен).

Напомним, НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне. НБУ с 25 июля 2022 года повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар. Курс по-прежнему является фиксированным.

В то же время в НБУ заявили, что не видят никаких причин для паники в связи с повышением официального курса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ