Доллар продолжает дорожать: актуальные курсы валюты в Украине на 13 июля

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 июля 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 35 копеек до 37,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 37,60 гривен за евро, курс злотого вырос на 10 копеек до 7,95 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
Таким образом, с конца прошлой недели доллар подорожал почти на 2 гривны. Курсы доллара и евро фактически сравнялись, а в некоторых банках доллар уже стоит дороже, чем европейская валюта.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 29,2549 гривен за доллар (действует с 24 февраля). В то же время курс евро на 13 июля составляет 29,3675 гривен за евро (-0,1434 гривен).
Напомним, по данным НБУ, эмиссия гривны давит на валютный рынок. Это усиливает риски для финансовой стабильности.
Как сообщало РБК-Украина, советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко рекомендовал отменить фиксацию курса гривны к доллару.
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