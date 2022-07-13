Долар продовжує дорожчати: актуальні курси валюти в Україні на 13 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 35 копійок до 37,45 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 37,60 гривень за євро, курс злотого виріс на 10 копійок до 7,95 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Таким чином, з кінця минулого тижня долар подорожчав майже на 2 гривні. Курси долара і євро фактично зрівнялися, а в деяких банках Долар вже коштує дорожче, ніж європейська валюта.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого становить:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 13 липня становить 29,3675 гривень за євро (-0,1434 гривень).
Нагадаємо, за даними НБУ, емісія гривні тисне на валютний ринок. Це посилює ризики для фінансової стабільності.
Як повідомляло РБК-Україна, радник президента з економічних питань Олег Устенко рекомендував скасувати фіксацію курсу гривні до долара.
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