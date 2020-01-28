Доллар продолжает дорожать

В обменных пунктах Украины сегодня, 28 января 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 12 копеек до 24,70 гривен за доллар, курс евро вырос на 11 копеек до 27,26 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,45 (24,33 - 27 января), продажи - 24,70 (24,58 - 27 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,83 (26,73 - 27 января), продажи - 27,26 (27,15 - 27 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,60 (3,58 - 27 января), продажи 3,95 (3,94 - 27 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,50-24,70 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 28 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 14 копеек до 24,75 гривен за доллар, курс в покупке до 24,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 27,26 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 28 января справочный курс на уровне 24,71 грн/доллар, повысив его по сравнению с 27 января (24,58 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе возобновил продажу валюты на межбанке. НБУ в течение недели 20-27 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов, что в два раза меньше, чем неделей ранее (100 млн долларов). Кроме того, НБУ продал на межбанке валюты на 76,50 млн долларов. Таким образом, за неделю чистая продажа составила 26,50 млн долларов.

Отметим, аналитики в течение недели ожидают рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн.