UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доллар приостановил рост: сколько стоит валюта Украине 13 сентября

Фото: курс доллара стабилизировался выше 41 гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 сентября 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 41,10 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,25 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,25 грн (40,20 - 12 сентября)
  • продажа - 41,10 грн (41,10 - 12 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,05 грн (39,90 - 12 сентября),
  • продажа - 41,25 грн (41,20 - 12 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,00 - 12 сентября),
  • продажа - 8,60 грн (8,60 - 12 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 13 сентября составляет 37,097 гривен за евро (+0,3858 грн).

Напомним, доллар снова может подешеветь до 40 гривен за доллар, поскольку интервенции НБУ по подкреплению касс банков наличной валютой могут стабилизировать кур

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара