Долар призупинив зростання: скільки коштує валюта Україні 13 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 вересня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 41,10 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 41,25 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 13 вересня становить 37,097 гривень за євро (+0,3858 грн).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

Нагадавши, долар знову може подешевшати до 40 гривень за долар, оскільки інтервенції НБУ з підкріплення кас банків готівковою валютою можуть стабілізувати курс

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