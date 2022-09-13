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Доллар приостановил рост: сколько стоит валюта Украине 13 сентября

Новина українською →
Украина, Вторник 13 сентября 2022 12:21
Доллар приостановил рост: сколько стоит валюта Украине 13 сентября Фото: курс доллара стабилизировался выше 41 гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 сентября 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 41,10 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,25 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 40,25 грн (40,20 - 12 сентября)
  • продажа - 41,10 грн (41,10 - 12 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,05 грн (39,90 - 12 сентября),
  • продажа - 41,25 грн (41,20 - 12 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,00 грн (8,00 - 12 сентября),
  • продажа - 8,60 грн (8,60 - 12 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 13 сентября составляет 37,097 гривен за евро (+0,3858 грн).

Доллар приостановил рост: сколько стоит валюта Украине 13 сентября

Напомним, доллар снова может подешеветь до 40 гривен за доллар, поскольку интервенции НБУ по подкреплению касс банков наличной валютой могут стабилизировать кур

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