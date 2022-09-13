Долар призупинив зростання: скільки коштує валюта Україні 13 вересня
В обмінних пунктах України сьогодні, 13 вересня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 41,10 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 41,25 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 40,25 грн (40,20- 12 вересня)
- продаж - 41,10 грн (41,10 - 12 вересня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 40,05 грн (39,90 - 12 вересня),
- продаж - 41,25 грн (41,20 - 12 вересня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 8,00 грн (8,00 - 12 вересня),
- продаж - 8,60 грн (8,60 - 12 вересня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 13 вересня становить 37,097 гривень за євро (+0,3858 грн).
Нагадавши, долар знову може подешевшати до 40 гривень за долар, оскільки інтервенції НБУ з підкріплення кас банків готівковою валютою можуть стабілізувати курс
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