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Доллар прекратил дорожать: актуальные курсы валют в Украине на 25 августа

Фото: курс доллара остановился на уровне 40,65 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 августа 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 40,65 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 40,80 гривен за евро, курс злотого вырос на 5 копеек до 8,55 гривен за злотый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 39,80 грн (39,80 - 24 августа)
  • продажа - 40,65 грн (40,65 - 24 августа) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 39,65 грн (39,65 - 24 августа),
  • продажа - 40,80 грн (40,80 - 24 августа) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,10 грн (8,20 - 24 августа),
  • продажа - 8,55 грн (8,50 - 24 августа) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 25 августа также составляет 36,3053 гривен за евро (+0,0073 грн).

Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует дальнейшую девальвацию гривны к доллару. Падение валюты будет оказывать влияние на цены.

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Курс доллара