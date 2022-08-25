Доллар прекратил дорожать: актуальные курсы валют в Украине на 25 августа

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 августа 2022 года, курс доллара в продаже не изменился - 40,65 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 40,80 гривен за евро, курс злотого вырос на 5 копеек до 8,55 гривен за злотый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 25 августа также составляет 36,3053 гривен за евро (+0,0073 грн).
Напомним, международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует дальнейшую девальвацию гривны к доллару. Падение валюты будет оказывать влияние на цены.
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