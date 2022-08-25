Долар припинив дорожчати: актуальні курси валют в Україні на 25 серпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 серпня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 40,65 гривень за долар. Курс євро не змінився - 40,80 гривень за євро, курс злотого зріс на 5 копійок до 8,55 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого становить:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 25 серпня також становить 36,3053 гривень за євро (+0,0073 грн).
Нагадаємо, міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує подальшу девальвацію гривні до долара. Падіння валюти буде впливати на ціни.
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