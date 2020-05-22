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Долар підскочив на міжбанку та наблизився до психологічної позначки

Новини » Економіка     22.05.2020 - 17:18
Долар підскочив на міжбанку та наблизився до психологічної позначки
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар рухається до рівня 27 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 22 травня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 16 копійок до 26,90 гривень за долар, курс купівлі до 26,86 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 29,30 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8600 - 26,9000 грн/долар, євро 29,2612 - 29,3048 грн/євро, російський рубль 0,3741 - 0,3750 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,8600

26,9000

EUR/UAH

29,2612

29,3048

RUB/UAH

0,3741

0,3750

Долар підскочив на міжбанку та наблизився до психологічної позначки

Нагадаємо, 21 травня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7000 - 26,7400 грн/долар, євро 29,3326 - 29,3765 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3780 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 21 травня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,92 гривень за долар. Курс євро знизився на 4 копійки до 29,40 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,65 (26,64 - 21 травня), продажу - 26,92 (26,93 - 21 травня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,91 (28,93 - 21 травня), продажу - 29,40 (29,44 - 21 травня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,25 (3,25 - 21 травня), продажу 3,72 (3,72 - 21 травня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 25 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 травня встановлено на такому рівні: 26,7556 гривень за 1 долар (-0,0143 грн). При цьому курс долара на 21 травня становить 26,7699 гривень за 1 долар.

Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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