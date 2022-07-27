Доллар подскочил до 40 гривен. Аналитик спрогнозировал, когда ожидать снижения курса

"Ничего страшного не случилось, учитывая состояние безналичного рынка: там профицит валюты, и думаю, за неделю НБУ вместе с банками преодолеет негативный тренд на наличном рынке, объем которого остается небольшим", - сказал он.

Как отметил Шапран, НБУ, принимая решение повысить официальный курс с 21 июля на 25%, неверно определил курс в 36,6 гривен.

"Накануне изменения официального фиксированного курса ожидания населения были в диапазоне 33-34 гривен за доллар, поэтому девальвация до 36,6 на рынке была воспринята как плановый шаг в угоду фискальной власти (Министерству финансов - ред.)", - сказал он.

По его мнению, "монетарная власть (НБУ - ред.) решила перестраховаться, запустив в действие решения, которые предусматривали развитие худшего сценария в экономике, чего не произошло".

"Более того, это произошло как раз накануне подписания зернового соглашения и увеличения вероятности открытия портов. То, что произошло, по моему личному мнению является тактическим провалом регулятора. Снижать официальный курс нужно было меньшими темпами, шаг за шагом реагируя на негативы, если бы такие наблюдались", - добавил Шапран.