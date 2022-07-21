Долар подорожчав після підвищення офіційного курсу НБУ: скільки коштує валюта в обмінниках
Фото: курс долара виріс на 35 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
В обмінних пунктах України сьогодні, 21 липня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 35 копійок до 37,25 гривень за долар. Курс євро виріс на 35 копійок до 37,75 гривень за євро, курс злотого виріс на 20 копійок до 7,95 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля-36,25 грн (35,95-20 липня)
- продаж - 37,25 грн (36,90 - 20 липня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля-36,60 грн (36,30-20 липня),
- продаж - 37,75 грн (37,40 - 20 липня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля-7,70 грн (7,60-20 липня),
- продаж - 7,95 грн (7,75 - 20 липня) за злотий.
Нагадавши, НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні. НБУ з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. Курс як і раніше є фіксованим.
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