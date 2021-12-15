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Доллар подорожал после недельного падения: курс на 15 декабря

Автор: Юлия Бойко

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 декабря 2021 года повысил официальный курс до 26,99 гривен за доллар. Это на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 декабря установлен на таком уровне: 26,9985 гривен за 1 доллар (+0,1139 грн). При этом курс доллара на 14 декабря составляет: 26,8846 гривен за 1 доллар.

Фото: курсы валют на 15 декабря

Таким образом, курс доллара перешел к росту после снижения в течение недели.

Фото: динамика курса доллара

Межбанк

Накануне межбанк открылся снижением курса доллара в продаже до отметки 26,95 гривен. Но в течение дня американская валюта перешла к росту и завершила торги на отметке 27,08 гривен.

Прогноз

Как рассказали опрошенные РБК-Украина банкиры, курс доллара в 2022 году будет находиться в коридоре 26-28 гривен. При этом на его поведение может повлиять несколько факторов, а повторная угроза эскалации конфликта между Россией и Украиной может снова разбалансировать ситуацию.

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Национальный банк УкраиныКурс доллара