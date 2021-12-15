Долар подорожчав після тижневого падіння: курс на 15 грудня

Офіційний курс гривні до долара на 15 грудня встановлено на такому рівні: 26,9985 гривень за 1 долар (+0,1139 грн). При цьому курс долара на 14 грудня становить: 26,8846 гривень за 1 долар.

Фото: курси валют на 15 грудня

Таким чином, курс долара перейшов до зростання після зниження протягом тижня.

Фото: динаміка курсу долара

Міжбанк

Напередодні міжбанк відкрився зниженням курсу долара у продажу до позначки 26,95 гривень. Але протягом дня американська валюта перейшла до зростання і завершила торги на позначці 27,08 гривень.

Прогноз

Як розповіли опитані РБК-Україна банкіри, курс долара у 2022 році буде перебувати в коридорі 26-28 гривень. При цьому на його поведінку може вплинути кілька факторів, а повторна загроза ескалації конфлікту між Росією і Україною може знову розбалансувати ситуацію.