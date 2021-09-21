Доллар снова подорожал. НБУ установил курс на 22 сентября

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,70 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара растет пятый день подряд после того, как он упал до минимума более чем за год.

Официальный курс гривны к доллару на 22 сентября установлен на таком уровне: 26,7081 гривен за 1 доллар (+0,0009 грн). При этом курс доллара на 21 сентября составляет 26,7072 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 26,73 гривен за доллар, курс в покупке до 26,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 31,35 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается стабилизация курса доллара к гривне вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.