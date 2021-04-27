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Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 10:20
Курс доллара продолжил снижение на межбанке Фото: курс доллара упал до уровня 27,75 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 27,77 гривен за доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 33,51 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,7500 - 27,7700 грн/доллар, евро 33,74859 - 33,5100 грн/евро, российский рубль 0,3698 - 0,3703 грн/рубль.

Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Напомним, 26 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8200 - 27,8400 грн/доллар, евро 33,5592 - 33,5833 грн/евро, российский рубль 0,3710 - 0,3714 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,85 гривен за доллар. Курс снизился на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 апреля установлен на таком уровне: 27,8558 гривен за 1 доллар (-0,0456 грн). При этом курс доллара на 26 апреля составляет: 27,9014 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после того, как он поднялся до максимума с начала февраля.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

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