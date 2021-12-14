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Доллар опустился ниже психологической отметки: курс на 14 декабря

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 06:15
Доллар опустился ниже психологической отметки: курс на 14 декабря Фото: курс доллара опустился ниже 27 долларов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Официальный курс доллара на 14 декабря 2021 года установлен на уровне 26,88 гривен. Это на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 декабря установлен на таком уровне: 26,8846 гривен за 1 доллар (-0,1395грн). При этом курс доллара на 13 декабря составляет: 27,0241 гривен за 1 доллар.

Доллар опустился ниже психологической отметки: курс на 14 декабря

Фото: курсы валют на 14 декабря

Таким образом, курс доллара продолжает тенденцию на снижение, которая началась еще на прошлой неделе.

Доллар опустился ниже психологической отметки: курс на 14 декабря

Фото: динамика курса доллара

Межбанк

На открытии межбанковского валютного рынка 13 декабря доллар торговался на отметке 26,91 гривен в продаже и на отметке 26,89 гривен в покупке. Но к закрытию торгов прибавил пять копеек и вырос до 26,96 гривен.

Прогноз

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб в комментарии РБК-Украина рассказал, что на этой неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 26,95 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 26,9/27,1 грн.

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