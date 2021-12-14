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Долар опустився нижче психологічної позначки: курс на 14 грудня

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 06:15
Долар опустився нижче психологічної позначки: курс на 14 грудня Фото: курс долара опустився нижче 27 доларів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Офіційний курс долара на 14 грудня 2021 року встановлено на рівні 26,88 гривень. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятор.

Офіційний курс гривні до долара на 14 грудня встановлено на такому рівні: 26,8846 гривень за 1 долар (-0,1395 грн). При цьому курс долара на 13 грудня становить: 27,0241 гривень за 1 долар.

Долар опустився нижче психологічної позначки: курс на 14 грудня

Фото: курси валют на 14 грудня

Таким чином, курс долара продовжує тенденцію на зниження, яка почалася ще минулого тижня.

Долар опустився нижче психологічної позначки: курс на 14 грудня

Фото: динаміка курсу долара

Міжбанк

На відкритті міжбанківського валютного ринку 13 грудня долар торгувався на позначці 26,91 гривень у продажу і на позначці 26,89 гривень в покупці. Але до закриття торгів додав п'ять копійок і виріс до 26,96 гривень.

Прогноз

Старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб в коментарі РБК-Україна розповів, що на цьому тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень поблизу 26,95 грн. Готівковий долар в банках буде торгуватися по 26,9/27,1 грн.

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